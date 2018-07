ArcelorMittal vende excedente energético A ArcelorMittal Tubarão deve obter uma receita de US$ 34 milhões com a venda de excedente de energia em 2010, comercializada com a Tractebel e no mercado spot. É um crescimento de 62% sobre o faturado em 2009. Autossuficiente na produção de energia desde 1998, a siderúrgica firmou um contrato de R$ 300 milhões para venda dos excedentes para a Tractebel até 2011. Trata-se de um negócio sustentável: a energia produzida é gerada pelo reaproveitamento de gases oriundos de sua produção, que deixam de ser lançados na atmosfera.