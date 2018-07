Arco de Madri reflete a crise da Espanha

O mercado de arte está morno na 29ª Arco - Feira Internacional de Arte Contemporânea de Madri, que ocorre até amanhã na capital espanhola. Das obras mais valiosas da tradicional feira, um pequeno autorretrato do pintor irlandês Francis Bacon (1909-1992), realizado em 1987 e avaliado em mais de 1 milhão, em exibição no estande da galeria nova-iorquina Edward Tyler Nahen, não havia sido vendido durante os dois primeiros dias do evento (na quarta e anteontem), aberto apenas a colecionadores. A tela A Praia, de 2006, do colombiano Fernando Botero, cotada a 940 mil pela Marlborough, de Nova York, Madri, Barcelona, Santiago do Chile e Montecarlo, também se via sem comprador, assim como acontecia com obras bem valorizadas do uruguaio Torres-García, do holandês Willem De Kooning e do americano Ed Ruscha. Vendas, mesmo, só de obras com cautelosas cifras de dois dígitos.

A 29ª Arco, que homenageou nesta edição a cidade de Los Angeles (EUA), sentiu os reflexos da crise econômica na Espanha e de um problema interno, o desgaste de uma briga entre organizadores do evento e galerias espanholas, que reclamaram os critérios de escolha dos participantes da feira. Neste ano, a Arco estava com número menor de galerias, 218, se comparado às 238 de 2009 e às 295 de 2008. "O timing da feira é outro, as vendas estão mais lentas para se concretizarem", diz o galerista Ricardo Trevisan, da Casa Triângulo, de São Paulo, que vendeu, como destaque, desenho pintado sobre MDF de Sandra Cinto (conhecida na Espanha) por US$ 48 mil. Há vendas, mas nada do furor que se via até uns quatro anos atrás. "Está mais rebaixada, mas a feira tem tradição e precisa ser repensada", observa Marilia Razuk, que exibe na seção Solo Projects obras do jovem Felipe Cohen (como destaque, a bela e simples instalação Anunciação, feita apenas pela união de uma taça e uma lâmpada acesa numa sala escura). O compasso está mais lento, mas galeristas garantem que é normal as negociações demorarem - as pinturas concretas dos integrantes do grupo Ruptura paulistano, de Geraldo de Barros e Sacilotto, por exemplo, levadas por Luciana Brito, como são "de museu", diz a galerista, recebeu visitas de compradores do Museu Reina Sofia, da Tate de Londres e da coleção Daros Latino America, de Zurique.

A Dan Galeria, de São Paulo, com obras concretas e neoconcretas, como de hábito, estava vendendo bem peças da década de 1950 de Willys de Castro e Hermelindo Fiaminghi, e a obra do fotógrafo espanhol José Manuel Ballester, imagem do interior da Oca de Niemeyer no Parque do Ibirapuera, foi adquirida por uma fundação das Astúrias, na Espanha. A Ybakatu, de Curitiba, também teve êxito com trabalhos dos jovens paranaenses Rogério Ghomes e Marlon Azambuja.

Das 17 galerias de Los Angeles na feira, selecionadas pelos curadores Kris Kuramitsu e Christopher Miles, a maioria está aqui pela primeira vez - por isso, procede que a estratégia do evento de homenagear a cidade era atrair americanos. "Foi importante fazer a conexão com Madri, pois temos interesse em curadores de instituições europeias", diz Christopher Pate, diretor da L.A. Louver. "O mundo da arte cresceu tanto nos últimos 15 anos que cidades ganharam o status de Estados por serem tão grandes como Los Angeles, Tóquio ou São Paulo", afirma o galerista americano Christopher Grimes, de Santa Monica. Ele, que participa da Arco há 16 anos, exibia no estande do Panorama Los Angeles fotografias de Allan Sekulla e Anthony Hernandez. Mas sua grande venda ocorreu em seu outro espaço no pavilhão 8 da feira, com a escultura de 1998 do carioca Waltercio Caldas adquirida para o Macba, museu de Buenos Aires. "Engraçado trazer a obra de um brasileiro para a Espanha, para ela agora ir para a Argentina", brinca o galerista, que vai inaugurar em março individual de Waltercio nos Estados Unidos.

A repórter viajou a convite do Centro Oficial de Turismo Espanhol