Arcos Dorados tem lucro abaixo do esperado no 4o tri

A companhia, que é a maior franquia do McDonald's no mundo, divulgou lucro de 0,22 dólar por ação no quarto trimestre, ante 0,17 no mesmo período do ano anterior. A expectativa média do mercado era de lucro de 0,23 dólar por papel.

A receita no período subiu 10,5 por cento, para 958,5 milhões de dólares, enquanto as vendas no conceito "mesmas lojas", de estabelecimentos abertos há pelo menos 1 ano, cresceram 11,5 por cento.

As vendas em 2011 subiram 17,7 por cento e para 2012 a companhia previu alta de 15 a 17 por cento no faturamento.