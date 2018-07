Área biológica concentra mulheres

Ou seja, a maioria das mulheres que se dedicam a estudar ciência está na área biológica, onde 58% dos títulos de bacharelado, mestrado e doutorado são dados a elas. Mas, com exceção da medicina, os salários nessa área são até 30% mais baixos e as oportunidades de pesquisa, bem mais raras.

"Historicamente, as mulheres se interessam por assuntos com objetivos de ajudar os outros e menos peso em matemática. É o caso da biologia e das ciências médicas", afirma a economista Paula Stephan, professora da Universidade Estadual da Georgia e autora do livro How Economics Shapes Science (como a economia dá forma à ciência). Segundo ela, as jovens não se dão conta de que, ao ocuparem em massa o mesmo campo, estão limitando seus salários e opções de trabalho.

Nos EUA, mais de 86 mil pessoas se formam em biologia por ano. Por causa desse grande número, apenas 14% delas conseguem posições de trabalho em universidades americanas nos primeiros seis anos após a formatura. E as mais jovens enfrentam as maiores dificuldades, pois a maior parte dos recursos para financiar pesquisas importantes vai para veteranos, e as universidades estão fechando vagas por causa da crise econômica.

A consequência é que a maioria dos novos doutores nessas áreas trabalha como assistente em laboratórios montados por cientistas experientes, à espera da chance de um trabalho acadêmico fixo. Isso quando não se limitam a dar aulas em faculdades menos conceituadas ou no ensino médio ou trabalhando para a indústria e o governo.