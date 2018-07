Área com algodão vai ser reduzida

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) revisou sua estimativa de redução da área plantada de algodão na safra 2008/2009. As projeções iniciais eram de diminuição de 20% no cultivo. Agora, a entidade trabalha com perspectiva de queda de 9,7% no plantio, que deve ficar em 979.600 hectares, ante 1.083.700 hectares cultivados na safra passada. O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, comenta que o forte recuo dos preços da soja e do milho desde julho (cerca de 20%) diminuiu a diferença de rentabilidade entre os grãos e a fibra, o que fez aumentar a intenção de plantio da fibra para a próxima safra. Na época do primeiro levantamento os preços da soja e do milho estavam no auge em Chicago. Ele cita como exemplo Goiás, onde a expectativa de venda de uma saca de soja para a próxima safra caiu de US$ 25 para US$ 20. Cunha ponderou que, embora a rentabilidade do algodão ainda seja negativa, os produtores devem esperar para ver o que ocorre com o mercado de commodities até decidir o que plantar. Ele destaca, entretanto, que não há muito espaço para reduções drásticas porque cerca de 30% da safra 2008/2009 já foi vendida pelos cotonicultores. "Dependendo dos preços até a época do plantio poderemos ter uma variação para mais ou para menos na intenção dos produtores", disse. A Abrapa estima o custo de produção da próxima safra em US$ 0,85 por libra-peso (R$ 39,42 por arroba), ante um preço atual no mercado externo de US$ 0,65 libra-peso (R$ 30,14 por arroba). Principais reduções Pelas projeções da Abrapa, as principais reduções de área devem ocorrer em Mato Grosso (-13,5%), maior produtor nacional, Piauí (-41%), Goiás (-6,2%) e Bahia (-4,9%). Cunha explicou que a redução na Bahia deve ser menor que em outros locais por causa dos investimentos de grandes empresas no oeste baiano, como a SLC Agrícola, e a trading Multigrain, que têm projetos de longo prazo na região. Outro fator é que na Bahia os produtores não têm a opção de plantar safrinha por causa do regime climático, o que os deixa com poucas opções para a safra principal. A colheita da safra 2007/2008 em Mato Grosso chegou a 70%, conforme dados divulgados na semana passada pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agrícola (Imea). "O ritmo segue forte por causa do prazo para realizar a destruição das soqueiras e para o cumprimento do prazo de alguns contratos", diz o instituto. O Imea apurou que na região oeste e ao longo da BR-163 as lavouras têm rendido 3.900 quilos/hectare.