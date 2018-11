Área crítica em MT tem 70 fiscais A região de Mato Grosso que reúne os 30 municípios mais castigados pelo desmatamento conta hoje com apenas 70 fiscais do Ibama e 6 policiais militares. O ideal seriam 6 fiscais por município - um total de 180 homens -, segundo o chefe do escritório do Ibama no município, Evandro Selva. "Com esse contingente daria para parar (o desmate)", afirma. Até sexta-feira, o Deter (sistema de detecção utilizado pelo governo) havia apontado 120 polígonos de desmatamento. O Ibama embargou 50 áreas, que, somadas, representam 19,4 mil hectares. / FÁTIMA LESSA, ESPECIAL PARA O ESTADO