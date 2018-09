Área de cultivo de cana cresce 15,7% no Brasil, diz Inpe O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) concluiu um levantamento feito por satélite sobre a área de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, indicando um aumento de 15,7 por cento da safra anterior para a atual. Segundo dados do projeto CANASAT, a área total de cultivo no Brasil atingiu 6,53 milhões de hectares, incluindo cana produzida para usos não industriais, como produção de aguardente, forragem, entre outros. "Maior produtor, o Estado de São Paulo possui 4,45 milhões de hectares disponíveis para colheita, o que representa 66 por cento de toda a área cultivada na região centro-sul", informou o relatório do Inpe. O aumento da área em São Paulo foi de 12,2 por cento (483,3 mil hectares). Goiás foi o Estado que apresentou a maior taxa de expansão: 39,9%. Confira abaixo dados da pesquisa do Inpe: Estado SAFRA 2007/08 SAFRA 2008/09 Variação % (ha) (ha) 07/08 para 08/09 São Paulo 3.961.928 4.445.281 12,2 Paraná 513.965 604.923 17,7 Minas Gerais 462.969 574.99 24,2 Goiás 308.84 432.009 39,9 Mato Grosso Sul 212.551 290.99 36,9 Mato Grosso 217.762 231.06 6,1 Rio de Janeiro 94.613 100.399 6,1 Espírito Santo 59.231 70.086 18,3 Total 5.831.859 6.749.738 15,7 Fonte: Inpe Mais detalhes no link: http://www.dsr.inpe.br/canasat/ (Reportagem de Marcelo Teixeira)