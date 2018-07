Área de Direitos Humanos ganha mais espaço Em dois anos, dobrou o número de cidades com estrutura específica para a área de Direitos Humanos. As políticas prioritárias desses órgãos são voltadas para crianças e jovens (96,3%) e idosos (91,2%). Em relação aos direitos de pessoas com deficiência, 67,5% das cidades têm políticas na área - mas apenas 97 municípios têm legislação para assegurar o ingresso de cão-guia em espaços culturais e desportivos. Outra área ainda incipiente nas políticas municipais é a atenção à população de rua.