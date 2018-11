Área de milho deve ficar estável

A área plantada com milho na safra 2009/2010 deve se manter inalterada em relação a 2007/2008 em 9,3 milhões de hectares, segundo a consultoria Agroconsult. Os dados foram divulgados semana passada, no seminário Perspectivas para o Agribusiness em 2009 e 2010, evento realizado pelo Ministério da Agricultura e pela BM&FBovespa, na capital.

O sócio-diretor da empresa, André Pessôa, disse que uma mudança neste cenário, com avanço no plantio de milho, pode vir do crescimento das exportações do cereal no segundo semestre. A Agroconsult projeta exportação de 9 milhões de toneladas este ano, acima dos 6,4 milhões de toneladas exportados em 2008.

O incremento das vendas tem como motivo a menor presença dos EUA e da Argentina no mercado internacional. A Argentina costuma exportar, por ano, 15 milhões de toneladas, mas, este ano, deve embarcar não mais que 7 milhões de toneladas. As exportações dos EUA devem cair de 62 milhões para 43 milhões de toneladas na safra atual.

MERCADO EXTERNO

Até setembro, as vendas externas brasileiras devem alcançar 500 mil toneladas/mês. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações de milho este ano totalizam 2,934 milhões de toneladas, 36% acima do volume dos primeiros quatro meses de 2008, de 1,887 milhão de toneladas.

O maior ajuste entre oferta e demanda, por causa da quebra da safra, e a perspectiva de aumento das exportações darão sustentação aos preços internos. A Agroconsult projeta aumento de 10% a 15% nas cotações do cereal até o fim do ano. Pela projeção, o preço do milho base Campinas (SP) - referência para contratos futuros da BM&F - deverá atingir entre R$ 25 e R$ 26 a saca de 60 quilos. A opção pelo cultivo de milho transgênico deve crescer no País, mas Pessôa não fez projeções. Questionado sobre as condições de segregação da safra, afirmou que a perspectiva de o Brasil ter mercado segregado de milho é "mínima". "Não temos infraestrutura física para armazenagem ou segregação."

Conforme a Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), o agronegócio vai precisar de R$ 150 bilhões para financiar a safra 2009/2010 mas, por enquanto, há sinalização para R$ 100 bilhões. "Não discordo da Abag, mas vamos ter dificuldades para chegar neste número", disse, no seminário, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes.

