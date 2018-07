Área de nova fábrica receberá 16 mil árvores } A Toyota promove hoje o plantio de 80 mil mudas de árvores no terreno onde está sendo construída sua nova fábrica, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A ação faz parte da primeira fase do Projeto Morizukuri, que tem o objetivo de formar um cinturão verde ao redor da nova unidade industrial. O plantio será feito com árvores nativas, para ficar semelhante à floresta original da região.