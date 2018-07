Área industrial vira reserva natural no coração de Londres

Tesouro histórico e natural

Bem perto do parque olímpico e do centro de Londres, fica uma região pouco conhecida entre turistas e mesmo entre moradores da cidade. A reserva natural que ocupou o que sobrou de uma antiga área industrial é mais um "tesouro escondido" da capital britânica.

Esta é a terceira das galerias de fotos semanais que mostrarão a diversidade de Londres ao longo das cinco semanas que faltam para a abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Os temas das galerias foram escolhidos pelos jornalistas da BBC Brasil, retratando ângulos pouco conhecidos da capital britânica que servem como exemplo da singularidade da cidade.

A reserva é dividida em várias partes que ganham a denominação geral de Lee Valley Park (Parque do Vale do Lee, em tradução livre). Suas inúmeras atrações se estendem pelas margens do canal, que já foram palco de assentamentos romanos, de ataques de Vikings, da Revolução Industrial e, mais recentemente, de bombardeios da Segunda Guerra.

Mas a decadência do período pós-guerra, ainda visível em detalhes como galpões abandonados às margens do canal, deu lugar a um impressionante processo de regeneração. Não só natural, como também cultural e econômica. Muitas dessas fábricas abandonadas são residências de artistas alternativos que ajudam a fazer de Londres uma referência cultural em todo o mundo.

"Não consigo entender como se conhece tão pouco de toda essa região. Espero que as Olimpíadas façam alguma diferença", disse à BBC Brasil o historiador Jim Lewis, autor de livros sobre a área.

A região esteve no centro de uma polêmica recente por conta de uso de parte de sua área para as olimpíadas. Um trecho da área alagada, das chamadas marshes, vai virar um estacionamento para portadores de deficiência física, mas só durante o período dos jogos. Depois, a promessa é devolver o lugar à natureza.

