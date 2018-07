Área interditada de shopping de SP será liberada manhã A assessoria do Shopping Interlagos confirmou danos provocados pelas chuvas no teto do estabelecimento hoje, na zona sul de São Paulo. De acordo com as informações, placas de gesso que decoram o teto do estabelecimento não resistiram ao peso da água e se desprenderam, caindo na entrada do shopping, em frente a uma loja da C&A. O incidente não provocou vítimas e nem prejuízos de grande valor. De acordo com a assessoria do shopping, se o trabalho de limpeza for todo concluído hoje, amanhã o local que está interditado será liberado. Ainda segundo a assessoria, em nenhum momento o estabelecimento interrompeu seu funcionamento.