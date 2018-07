Área onde está caixa preta do AF447 é encontrada no Atlântico

O BEA, órgão francês que investiga acidentes aéreos, disse que fez a delimitação da área após análises mais profundas de dados de sonares obtidos durante as buscas iniciais no ano passado.

"O BEA foi informado ontem... que os gravadores da caixa preta foram rastreados pelo Ministério da Defesa, graças a dados da primeira fase da investigação, Um novo perímetro para as buscas foi determinado", disse uma porta-voz da BEA.

O porta-voz do governo francês Luc Chatel aconselhou cautela. "Agora precisamos ver se há possibilidade de recuperação e ver a qual profundidade estão", disse ele à rádio France Info.

Duas embarcações sofisticadas, usando submarinos em miniatura, tem vasculhado uma área de 3 mil quilômetros quadrados para tentar localizar os gravadores de voo do avião A330, fabricado pela Airbus.

A France Info disse que a área de buscas foi reduzida para entre 3 e 5 quilômetros quadrados.

O voo AF447, da Air France, que ia do Rio de Janeiro a Paris, caiu numa região remota do Atlântico durante uma tempestade em 31 de maio, matando todas as pessoas a bordo.

No início desta semana, o BEA informou que ampliaria as buscas no fundo mar pelos destroços da aeronave e que elas seriam feitas numa área ampliada.

As especulações sobre as causas do acidente se concentraram na possibilidade de congelamento dos sensores de velocidade, que aparentemente deram leituras inconsistentes antes do desaparecimento da aeronave.

Os investigadores, no entanto, precisam recuperar os gravadores de voo para confirmar ou refutar essa teoria.

(Reportagem de Thierry Leveque)