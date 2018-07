Área poluída e degradada exigiu recuperação

O projeto ecológico de Tianjin está sendo levantado em uma área que era poluída e degradada, o que evitou a utilização de terras agricultáveis ou caras. Antes que a construção fosse iniciada, o consórcio entre China e Cingapura teve de recuperar a terra e despoluir a água.

Por exigência do governo chinês, o local escolhido também tem escassez de água, o que exige tecnologia e soluções inovadoras para o seu uso racional.

Segundo um dos 26 indicadores de desempenho da cidade, 50% da água utilizada deverá vir de fontes não convencionais, o que incluiu dessalinização e reciclagem de água. Se o porcentual for atingido, a meta porá a Ecocidade de Tianjin no mesmo nível de Cingapura, líder mundial nessa área, diz o estudo do Banco Mundial sobre o projeto.