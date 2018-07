Áreas de risco não têm plano de manejo O País enfrenta grandes problemas em relação ao que é feito com as águas das chuvas. Cinco em cada dez cidades que declararam fazer manejo de águas pluviais sofreram com inundações nos últimos cinco anos. Entre os fatores agravantes do problema, o IBGE identificou: obstrução de bueiros, obras inadequadas, ocupação intensa e desordenada do solo, desmatamento, interferência no sistema de drenagem, lançamento inadequado de lixo, lençol freático alto e outros.