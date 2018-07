Áreas do DF ficam 20 minutos sem luz nesta tarde

BRASÍLIA - Um apagão atingiu diversas áreas do Distrito Federal no início da tarde desta sexta-feira, 19. Segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB), as regiões administrativas de Águas Claras, Recanto das Emas, Santa Maria, Riacho Fundo II, Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte e na Esplanada dos Ministérios ficaram sem energia elétrica por 20 minutos devido a problemas com o fornecimento de energia de Furnas.

Furnas negou a informação e atribuiu o desligamento a um problema em uma linha de transmissão da CEB, entre Samambaia e Brasília Norte, que, posteriormente, provocou o desligamento de três linhas que ligam a subestação de Brasília-Sul, de Furnas, à subestação de Brasília-Norte, da CEB.

"Furnas esclarece que a interrupção no fornecimento de energia ocorrida nesta sexta-feira no Distrito Federal não é de responsabilidade da empresa", informou a companhia, em nota. "A energia já foi restabelecida e a análise da causa inicial do desligamento será realizada pela CEB", acrescentou o comunicado.

No dia 4 deste mês, Brasília sofreu um apagão que deixou vários pontos da cidade sem luz por algumas horas. Naquela ocasião, o problema foi causado por uma queimada que afetou uma linha de transmissão da CEB.