Áreas menores são alvo

O "puxadinho" é o corte da vegetação em área inferior a 25 hectares, o equivalente a 25 campos de futebol. No ano passado, esse tipo de desmate representou 60% do total. O porcentual triplicou em sete anos.

Apesar de as estatísticas do desmatamento na Amazônia serem motivo de vergonha para o Brasil, do ponto de vista tecnológico a situação é diferente. O País é o único do mundo que realiza o monitoramento de modo sistemático de suas florestas, via satélite. Uma experiência de mais de 20 anos que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), agora, quer exportar para outros países tropicais, como Peru, Equador e Colômbia.