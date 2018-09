Áreas rurais ainda estão sem água e energia no RJ

Aproximadamente 3.200 famílias tiveram suas lavouras afetadas pelos alagamentos e deslizamentos de terra que atingiram sete municípios do Rio no dia 12 de janeiro. Alguns campos ficaram cobertos por camadas de até 50 centímetros de lama e por toneladas de pedra. Toda a colheita se perdeu e as plantações que resistiram começaram a morrer devido aos danos em máquinas, sistemas de irrigação e redes de energia.

Hoje, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de R$ 71 milhões em linhas de crédito e recursos a fundo perdido para a recuperação da agricultura familiar da região serrana. As lavouras dos municípios atingidos pela chuva representam 28,5% da produção agrícola do Estado. "Um dos objetivos dessas medidas é impedir a migração dos produtores para o ambiente urbano, quebrando o vínculo com o ambiente rural e ampliando o risco de ocupações irregulares nessas cidades. Essa seria uma segunda tragédia", afirmou o secretário de Agricultura do Rio, Christino Áureo.

Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio (Fetag-RJ), grande parte dos pequenos produtores ainda não conseguiu retomar a produção pois não têm acesso a crédito. Além disso, há terrenos arrasados que só poderão ser recuperados com a ajuda de grandes máquinas. "Sabemos que essa ajuda não vem de uma hora para a outra, mas o agricultor precisa de crédito para produzir. É difícil conseguir esse dinheiro em bancos comuns", avalia a diretora da Fetag-RJ, Maria Luciana da Silva Alves.

Autoridades também darão início a vistorias em 2 mil casas afetadas pela chuva na zona rural, uma vez que as áreas urbanas haviam sido privilegiadas nas últimas semanas. O objetivo é evitar a reocupação desses imóveis e incentivar a produção a partir de técnicas que reduzam o impacto ambiental, como a rotação de culturas e o descanso da terra.

"A agricultura familiar produz alimentos de melhor qualidade e a preços mais acessíveis, então tomamos essas medidas para dar melhores condições de produção e de vida aos agricultores, mas também acesso aos alimentos à população", disse o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence.