Argélia e rebeldes líbios se reúnem para amenizar tensões

A Argélia é o único entre os vizinhos da Líbia no Norte da África que ainda não reconheceu o Conselho Nacional de Transição (CNT), o governo efetivo da Líbia após a derrubada de Muammar Gaddafi.

Medelci se reuniu com Mahmoud Jibril, chefe do comitê executivo do CNT nos bastidores da reunião da Liga Árabe no Cairo, informou a agência estatal de notícias da Argélia APS nesta segunda-feira.

Segundo a agência, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores argelino, Amar Belani, disse que a reunião foi uma iniciativa de Jibril.

Autoridades rebeldes da Líbia já acusaram a Argélia anteriormente de apoiar Gaddafi, alegação que a Argélia nega.

Segundo uma fonte do governo argelino na semana passada, o país ainda não reconheceria o CNT, e o país queria ter a certeza de que os governantes da Líbia estariam envolvidos no combate ao braço da Al Qaeda no Norte da África.

O Ministério de Relações Exteriores da Argélia negou na sexta-feira que o reconhecimento do CNT dependeria do compromisso do conselho com a repressão aos militantes islâmicos.

(Reportagem de Lamine Chikhi e Marie-Louise Gumuchian)