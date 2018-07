Argélia manda sinal para jihadistas com força devastadora

Quando as forças especiais limparam o complexo de In Amenas, no final de semana, quase 70 reféns e militantes tinham morrido. Alguns líderes ocidentais pareciam alheios ao que estava acontecendo ali, reclamando que não tinham sido consultados sobre a decisão de entrar no complexo com as vidas dos reféns estrangeiros em risco.

Para a liderança argelina, a decisão de atacar com helicópteros, atiradores e forças especiais a fim de parar os insurgentes que tinham ameaçado explodir a usina foi aparentemente fácil, e a operação foi vista como um sucesso que aumentou o prestígio das forças armadas.

"Estamos orgulhosos de nossas forças especiais do Exército e o mundo inteiro entendeu que essa reação era a única resposta possível", disse o primeiro-ministro Abdelmalek Sellal. "Quando a segurança do país está em risco, é preciso ser firme".

Essa reação foi claramente condicionada pela recente história turbulenta de um país que guarda zelosamente sua soberania e vê os que enxerga como "terroristas" islâmicos como uma ameaça que deve ser destruída. E com uma guerra em andamento no vizinho Mali, é uma ameaça que paira ainda maior agora.

A Argélia lutou uma dura guerra de independência contra a França nos anos 1950 e uma guerra civil ainda mais sangrenta contra insurgentes islâmicos nos anos 1990 que custou 200.000 vidas. Sua liderança é reservada, autoritária e determinada a preservar o Estado frente à agitação islâmica.

O petróleo e o gás representam a maior parte da renda das exportações argelinas e os fundos que capacitam o governo a subsidiar o preço de alimentos e combustível e amenizar o efeito do desemprego, principalmente entre os jovens.

O dinheiro do hidrocarboneto permitiu que a Argélia se desviasse dos levantes da Primavera Árabe e especialistas acreditam que outro ataque islâmico contra sua indústria de petróleo e gás será respondido com força por um estabelecimento de segurança determinado a manter o status quo.

Mais ataques são prováveis, mas devem ser menores, com os trabalhadores estrangeiros correndo risco com tiroteios e bombas. As forças de segurança vão lidar com esses ataques de forma firme, disse Richard Jackson, vice-diretor de Previsão de Risco de Violência da consultoria Exclusive Analysis.

"Eles tenderão a responder de maneira enérgica e rápida a quaisquer eventos futuros", disse.

(Reportagem adicional de Lamine Chikhi)