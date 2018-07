Argélia vai fechar fronteira com a Líbia, diz jornal A Argélia decidiu fechar a parte sul da sua fronteira com a Líbia, disse um jornal local na terça-feira, um dia depois de Argel irritar os rebeldes de Trípoli ao anunciar que deu abrigo à mulher e a três filhos do dirigente deposto Muammar Gaddafi.