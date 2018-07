Argentina avalia medidas para conter impacto da crise A Argentina avalia tomar medidas econômicas para conter o impacto da crise financeira internacional em meio aos crescentes temores de uma queda da produção e do emprego, disseram neste domingo jornais locais. A Argentina vive seu sexto ano de forte crescimento econômico e o desemprego afeta 7,8 por cento da população, mas a crise internacional já levou a reduções de pessoal e a um freio no consumo da população. A aposta da presidente Cristina Kirchner é um acordo social com empresários e sindicatos para evitar demissões, assim como medidas para favorecer a produção, com maiores barreiras a importações e uma moeda mais fraca. Ela também vai buscar uma ação coordenada com o bloco comercial Mercosul, que a Argentina forma com o Brasil, Uruguai, Paraguai e a Venezuela (esta última em processo de adesão). "O plano contempla um compromisso de manter postos de trabalho, o congelamento das reivindicações salariais e a garantia de manter um câmbio competitivo, entre 3,3 e 3,4 pesos por dólar", disse o jornal La Nación. "A presidente...prevê definir, de forma urgente, algum tipo de trava às importações provenientes da China", acrescentou o jornal. O governo assegura que o país se encontra em boas condições para enfrentar a crise global, ao contar com um superávit comercial e fiscal e elevadas reservas internacionais no Banco Central, em torno dos 47 bilhões de dólares. A incerteza global, entretanto, sobre o curso da crise levou a uma forte aversão ao risco em mercados emergentes, o que derrubou os títulos locais e elevou a demanda de dólares da população, que utiliza a moeda norte-americana como proteção. (Reportagem de Lucas Bergman)