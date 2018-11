Argentina: Brasileira é presa acusada de tráfico de menores

Uma brasileira de 47 anos, cuja identidade não foi revelada, foi presa nesta quinta-feira na província argentina de Misiones, acusada de "trafico de menores para exploração ou comercio sexual". A partir de uma denúncia anônima, a polícia afirmou ter realizado uma operação na localidade de San Pedro, próxima ao Brasil, e liberado uma jovem argentina de 16 anos.De acordo com os policiais, a jovem estava sendo levada para alguma província do sul da Argentina. A brasileira, segundo o jornal Misiones on line, teria "recrutado" a jovem e seria a responsável pela entrega ao comprador. Ainda de acordo com a imprensa argentina, um homem cuja identidade também não foi revelada teria pago 2,5 mil pesos (cerca de R$ 1,4 mil) pela adolescente. A polícia afirmou ainda que, após liberar a jovem, a entregou para os pais nesta quinta-feira. Segundo Enrique Zach, comandante do grupo IV da Gendarmeria Nacional (polícia de fronteiras), a investigação durou poucos dias e foi auxiliada pelo fato de a cidade em que ocorreu ser pequena. "Os envolvidos não eram de San Pedro", afirmou Zach, para quem a jovem, a brasileira e "roupas caras" usadas por eles chamaram a atenção da população local. Zach disse que o caso pode ser parte de uma série de ocorrências que estão sendo investigadas.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.