Argentina confirma 5 casos de porcos com Influenza A O governo da Argentina confirmou hoje os primeiros casos no país de suínos contaminados pela Influenza A(H1N1). Pelo menos cinco porcos numa fazenda na província de Buenos Aires contraíram o vírus, informou a Secretaria Nacional de Saúde (Senasa). Ainda não há indício de que os suínos possam ter se contaminado a partir de animais de outros países. Isso levanta a possibilidade de que eles tenham sido contaminados por pessoas - hipótese até agora não confirmada. O Canadá também anunciou ter suínos com a doença.