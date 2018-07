Argentina confirma sintomas leves da gripe B no Armonia

O navio, com 2 mil passageiros a bordo e 700 tripulantes, chegou hoje às 7h05 (8 horas, horário de Brasília) ao porto de Buenos Aires. Manzur realizou uma inspeção no MSC Armonia logo depois que o navio atracou e informou que os tripulantes que possuam algum sintoma serão "examinados e medicados".

Segundo o ministro, não existem casos de passageiros com sinais da gripe B. "Os 2 mil passageiros foram examinados e estão sem sintoma algum", afirmou categórico. Segundo ele, todos os passageiros poderão descer à terra. Manzur sustentou que "não há perigo algum de pandemia e considera dispensável o uso de máscaras por trabalhadores do porto de Buenos Aires. "Todas as medidas sanitárias correspondentes estão sendo tomadas", disse.

Ontem, em Montevidéu, no Uruguai, sete tripulantes do navio (três mulheres e quatro homens) também foram examinados no Hospital Evangélico. Os resultados dos testes devem ser nos próximos dias.