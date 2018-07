Argentina e Venezuela movem ações coletivas Cerca de mil mulheres da Argentina e da Venezuela vão processar, na França, a empresa Poly Implant Protheses (PIP) por homicídio culposo e lesão corporal. Na Argentina, a ação está sendo movida pelo advogado Ari Alimi, que reprenta 500 mulheres; na Venezuela, uma associação com o mesmo número de mulheres já moveu ação contra a empresa que vende as próteses no país.