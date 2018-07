Argentina expulsa bispo católico que nega o holocausto A Argentina disse na quinta-feira que o bispo católico conservador Richard Williamson, que negou a magnitude do holocausto, deve deixar o país nos próximos 10 dias ou será expulso. Em comunicado à imprensa, o Ministério do Interior disse que o bispo nascido na Inglaterra "tomou notoriedade pública após suas declarações antissemitas a um veículo de comunicação sueco, nas quais colocou em dúvida que o povo judeu tenha sido vítima do Holocausto". (Reportagem de Lucas Bergman)