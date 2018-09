Argentina: governo e ruralistas levam milhares às ruas

Milhares de pessoas participaram de protestos isolados a favor e contra o setor ruralista da Argentina neste domingo, dia em que o país comemora o Dia da Revolução, uma das datas mais importantes para os argentinos. Em Rosário, milhares de simpatizantes dos produtores rurais fizeram o maior protesto desde o início da disputa, em março. Já a presidente Cristina Fernández de Kirchner discursou para outros milhares na cidade de Salta, no norte do país. Desde o início do ano, a disputa entre governo e produtores rurais levou ao fechamento de estradas, duas greves e a uma crise de abastecimento no país. Os ruralistas argentinos, beneficiados pela alta no preço das commodities no mercado internacional, são contra o aumento de impostos e limitações sobre exportações agropecuárias, principalmente de soja, propostos pela presidente Kirchner. No comício deste domingo, a presidente Kirchner afirmou que as políticas dela visam à redistribuição da riqueza na Argentina e que os interesses do país têm que vir à frente dos de indivíduos ou grupos. Na manifestação na cidade de Rosário, ruralistas reuniram milhares de pessoas e ameaçaram voltar a paralisar o abastecimento na Argentina. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.