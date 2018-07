Argentina registra 137 mortes por gripe H1N1

O Ministério da Saúde registrou 43 novos casos mortais e um total de 3.056 infectados no país sul-americano.

A gripe H1N1 foi detectada no México e nos Estados Unidos em abril. Atualmente, os EUA são o país com o maior número de mortos, com 170. O México tem 119, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o ministério, o Chile, vizinho da Argentina, registra 25 mortos pela nova doença, conhecida popularmente como gripe suína.

(Reportagem de Damián Wroclavsky)