Argentina suspende voos do México até 2a por gripe suína

"Tomou-se a decisão de suspender até a zero hora da segunda-feira todos os voos provenientes do Distrito Federal do México", disse o chefe de gabinete, Sergio Massa, em entrevista coletiva.

Massa acrescentou que a medida entra em vigor na quarta-feira.

Uma epidemia de um tipo raro de gripe suína, que no México teria matado 149 pessoas e teria deixado centenas de outras infectadas, já se propagou para os Estados Unidos e para o Canadá, nas Américas, e para outros países, como Espanha, Grã-Bretanha, Israel e Nova Zelândia, o que tem levantado temores de uma pandemia.

Mais cedo, Cuba havia anunciado a suspensão de todos os voos destinados e provenientes do México durante dois dias.

Até o momento, esses são os dois únicos países da região a restringirem voos ao México, onde foram registrados os primeiros casos da doença.

(Reportagem de Lucas Bergman)