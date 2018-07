Argentina tem mais 6 mortes por gripe suína e soma 94

A Argentina é o terceiro país mais afetado pela doença no mundo, atrás apenas do México, que tem 121 mortes confirmadas, e dos Estados Unidos, com 221 mortes. Na América Latina, o total de vítimas da gripe suína é de quase 150.

Em todo o mundo, ao menos 440 pessoas morreram depois de contraírem a nova gripe e cerca de 100 mil estão infectadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). As informações são da Dow Jones.