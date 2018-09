Argentina vai investigar mortes nas Cataratas do Iguaçu A Marinha da Argentina vai investigar as causas do acidente que matou duas pessoas nas Cataratas do Iguaçu hoje. Uma lancha de borracha fazia um passeio no lado argentino do Rio Iguaçu quando colidiu com uma pedra na região conhecida como "Garganta do Diabo". A embarcação, com sete turistas, um fotógrafo e dois tripulantes, virou, provocando a queda de todos os ocupantes.