Argentina vai negociar com Clube de Paris A Argentina vai iniciar em dezembro as negociações com o Clube de Paris para regularizar sua dívida de US$ 6,5 bilhões, em default desde 2001. Segundo o ministro de Economia, Amado Boudou, o objetivo é "continuar trabalhando para que a Argentina retorne aos mercados de capitais internacionais". Boudou justificou que "o país não necessita de financiamento externo, mas a realização de mais obras de infraestrutura requer mais capital, em particular os empresários, para que se possa gerar mais empregos". Assim, continuou, "em dezembro se avançará na renegociação".