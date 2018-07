Argentinos fazem barulho no caminho de Copacabana A prefeitura do Rio de Janeiro tentou manter os argentinos instalados no Sambódromo, ao contratar a equipe de show da escola de Samba São Clemente para animá-los neste domingo de final de Copa do Mundo. Mas não conseguiu. Já pela manhã, o local, assim como o Terreirão do Samba e o Campo de São Cristóvão, na zona central da cidade, estavam vazios. Toda torcida partiu cedo para assistir ao jogo na praia de Copacabana, onde funciona a Fan Fest. No caminho, acordou os cariocas aos gritos de vitória e buzinaços. Dessa vez, foi a população da capital mundial do samba que assistiu ao espetáculo argentino.