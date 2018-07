Argentinos levam Inter à vitória em casa Com gols dos argentinos Milito e Cambiasso, um em cada tempo, a Internazionale derrotou o Chelsea, ontem, em Milão, por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões. O gol do time inglês foi de Kalou, em falha do goleiro Julio Cesar. Ainda ontem, o Sevilla, sem Luís Fabiano (machucado), obteve importante empate, por 1 a 1, diante do CSKA, em Moscou.