Argentinos têm até quarta para desocupar Sambódromo

Os torcedores argentinos donos dos mais de 700 veículos estacionados no Sambódromo, no Terreirão do Samba e no Centro de Tradições Nordestinas, terão até quarta-feira, 16, para deixar esses locais. A Riotur não sabe informar quantos já foram embora nem tem informações de resistências.

Funcionários estão avisando aos torcedores na manhã desta segunda-feira, 14, sobre a data-limite. Os três espaços foram abertos para quem veio sem hospedagem e dormiu dentro de carros, ônibus e motorhomes ou em barracas de camping. Hoje, foram vistas pichações.

Em grupos do Facebook organizados por argentinos que vieram para a Copa, muitos pedem carona para retornar a seu País. Eles estão sendo alvos de brasileiros que entram no página para fazer gozações; estes são repelidos com alusões à derrota da seleção de 7 a 1 pela Alemanha nas semifinais do Mundial.