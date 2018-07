Arianespace volta a atrasar lançamento O consórcio europeu de foguetes Arianespace adiou, pela segunda vez, seu primeiro lançamento do ano, o de dois satélites, um da Alemanha e outro de Luxemburgo. O problema ocorreu durante as operações de cronologia de voo, segundo informações do consórcio. O lançamento, do centro espacial europeu de Kurú, na Guiana Francesa, deve ocorrer dentro de "alguns dias", informou a empresa.