Ariano Suassuna pode ter alta nos próximos dias

O quadro de saúde do escritor Ariano Suassuna, 86 anos, "evolui satisfatoriamente do ponto de vista cardiovascular e neurológico", informou boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 2, pelo Hospital Português, no Recife, onde ele está internado. A alta hospitalar está prevista "para os próximos dias" e as visitas permanecem proibidas.

Suassuna foi internado no dia 21 de agosto depois de sofrer um enfarte na sua casa. Seis dias depois recebeu alta, mas logo retornou ao hospital devido a um aneurisma. Ele deixou a UTI no domingo, 01.