ARM divulga processadores para próxima geração de smartphones

A empresa britânica de projeto de chips, cuja tecnologia é utilizada no iPhone 5, da Apple, e no Galaxy S3, da Samsung, disse que seus mais recentes projetos devem entregar processamento três vezes mais rápido do que os atuais com o mesmo consumo de energia.

A mudança para uma arquitetura de 64 bits --frente a um design de 32 bits atual-- dará a chips baseados no modelo da ARM mais poder de processamento, mas também reterá a eficiência energética central à sua tecnologia, segundo a empresa.

A ARM, que domina o mercado de processadores para o segmento de smartphones, começou a entrar também no segmento de servidores, um terreno comandado por sua rival Intel.

(Por Paul Sandle)