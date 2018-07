ARM Holdings divulga novo processador para casas inteligentes

A empresa sediada em Cambrigde, no Reino Unido, licencia sua tecnologia para fabricantes de chips na indústria de smartphones, mas sua propriedade intelectual também é usada em aparelhos como DVD e cafeteiras.

A ARM está ampliando sua oferta de tecnologia para casas conectadas e aparelhos industriais, uma tendência que as companhias de eletrônicos estão apostando que irá impulsionar o crescimento, enquanto a explosiva demanda por smartphones perde força.

O presidente-executivo da ARM, Simon Segars, disse que muitos produtos conectados a residências no mercado servem pouco ao interesse da maioria dos consumidores, acrescentando que os melhores aparelhos "inteligentes" no futuro serão aqueles que claramente ajudam as pessoas a economizar.

"Quando a lavadora de louças e a geladeira coordenarem seus ciclos para reduzir o consumo de eletricidade -- isso será útil", disse Segars à Reuters na segunda-feira.

(Por Noel Randewich)