Arma de sequestrador no DF era de brinquedo, diz polícia A Polícia Civil informou na tarde desta segunda-feira, 29, que a arma do sequestrador que fez um homem refém por cerca de sete horas em um hotel em Brasília era de brinquedo. As bombas que estavam em um colete preso na cintura do refém ainda serão analisadas, mas a polícia mantém a análise inicial feita pelos peritos de que é quase 100% de certeza de que os explosivos eram verdadeiros. No entanto, ainda precisa de uma perícia do material.