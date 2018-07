Arma de uso da PF argentina é apreendida no Rio Uma pistola 9 milímetros de uso exclusivo da Polícia Federal da Argentina, de acordo com a Polícia Civil, foi apreendida ontem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A pistola e drogas foram encontradas em um matagal, no bairro Amapá, durante operação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), para investigar traficantes que atuam na região.