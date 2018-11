Arma é achada em fábrica após morte em São Carlos-SP

Funcionários da empresa encontraram o revólver e um estojo com munição numa camada de lodo formada no fundo do reservatório, que foi esvaziado. Os materiais estão com a Polícia Científica. Um parente de Abdelnur, em estado de choque, ao ver o corpo do empresário, teria mandado um funcionário a jogar a arma no tanque.

O delegado do 4º DP, Adriano Calssen Alexandrino, espera o resultado da perícia, que deverá ficar pronto em 30 dias. O crime de homicídio não foi descartado pela polícia. Abdelnur era um dos donos da Toalhas São Carlos, além de diretor regional da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em outubro, a empresa de tecelagem, com dívidas com bancos e fornecedores, entrou com pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cível de São Carlos. Por isso, 172 funcionários foram demitidos e outros 368 funcionários estão inseguros. A fábrica foi fundada na década de 1950 pelo patriarca da família, o libanês Miguel Abdelnur. A desvalorização do dólar e a concorrência de produtos chineses afetaram a empresa.