'Armada' Grael veleja em Brasília

BRASÍLIA

A "armada" Grael ancorou no Lago Paranoá, em Brasília. Sobrenome que no Brasil identifica paixão e medalhas movidas ao vento, a família Grael reúne medalhistas olímpicos em várias categorias do iatismo. Mas não é fácil vê-la reunida. Se não disputam torneios mar adentro, pelo mundo afora, estão ocupados com compromissos, estudos, projetos.

Torben, de 49 anos, estima que passa mais tempo no exterior do que dentro do País. "Fico lá mais do que gostaria, mas faz parte do esquema da gente", diz. Eleito melhor velejador do mundo em 2009 pela federação internacional, ele vive em Niterói, no Estado do Rio, com a mulher, Andrea, de 46, e a filha, Martine, de 19. O filho Marco, de 20, mudou-se em dezembro para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Irmão de Torben, Lars, de 46 anos, mora em Brasília desde 2006.

Superando tantas distâncias envolvidas e desencontros de agenda, os cinco podem ser vistos no Lago Paranoá, em Brasília, durante a Pré-Olímpica de Vela ? competição que começou segunda-feira e termina domingo e ajudará a definir a Equipe Brasileira de Vela de 2010. "É a primeira vez que um torneio oficial reúne todos nós, se não me falha a memória", afirma Lars.

Ele e Torben estão na classe Star; Andrea, na Laser Radial; Marco, na 49er; Martine, na 470 feminino. "Sempre buscamos viver momentos emocionantes juntos", diz Andrea. Quando Torben está em competições fora do Brasil, como a Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo, ela e os filhos tentam visitá-lo entre uma parada e outra do percurso. "Era mais fácil nos vermos na época em que os meninos eram mais jovens, agora cada um está indo para o seu lado", afirma.

Durante Ocean Race, mulher, marido e filhos aproveitaram um dos intervalos para passar o Natal e o réveillon em Cingapura. Acostumada a lidar com a distância, a família utiliza a internet para diminuir a saudade. "Mostro até nossas cachorrinhas na webcam para o Torben", conta Andrea.

A mãe lida agora com a mudança de Marco, que foi para Porto Alegre treinar com o companheiro da classe 49er, o experiente André Fonseca. O curso de Administração de Empresas na Universidade Federal Fluminense (UFF) terá de ser trancado. "Nossa jurisdição sobre os filhos está acabando e a asa deles, crescendo", brinca Andrea. "Cada um vai tomando o seu rumo, o que sempre gera um pouco de ansiedade e preocupação", concorda Torben.

Para Marco, a troca de endereço vai ajudar na preparação para os próximos torneios. "O foco é se classificar para os Jogos Olímpicos de Londres", planeja. "Tento me inspirar no meu pai, no Lars e no Robert Scheidt. Vou pegando um pouquinho de cada um e tentando formar um ideal", comenta.

A irmã, Martine, tenta conciliar os estudos de Engenharia Ambiental, também na UFF, com a rotina de velejadora.

Todos os anos, na segunda semana de dezembro, os Grael fazem uma regata com parentes e amigos em Niterói. É um dos poucos momentos em que todos estão juntos. O clima é festivo, mas o espírito de competição permanece. "Nos últimos anos, o Lars tem me vencido", conta Torben.

Amanhã, o Projeto Grael inaugura uma escola náutica em Três Marias (MG). Com Lars e Torben em Brasília, na Pré-Olímpica de Vela, quem vai acompanhar o evento será o irmão mais velho, Axel, de 51 anos, que preside o instituto. "Eu e o Torben comemoramos aniversário no mesmo dia, 22 de julho, mas raramente celebramos juntos. Já estamos acostumados a ficar longe um do outro"", conta Axel.

CLASSIFICAÇÃO

Até ontem, Lars Grael/Ronald Seifert a Semana Pré-Olímpica na classe Star, seguidos por Robert Scheidt/Bruno Prada e Torben Grael/Marcelo Ferreira; André Fonseca/Marco Grael apareciam em segundo na 49er; Martine Grael/Isabel Swan também estavam em segundo na 470 feminino; e Andrea era a quarta colocada na Laser Radial.