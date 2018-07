Armas apreendidas em abordagem da PM em Diadema Um fuzil mosquetão, de numeração intacta, e uma pistola calibre 7.65 foram apreendidos, por volta da 1h30, por policiais militares da 3ª Companhia do 24º Batalhão, durante abordagem a dois suspeitos na Rua Caranguejo, no bairro Eldorado, ao lado da Favela do Marajá, em Diadema, no Grande ABC.