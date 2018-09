Armas recebidas durante campanha vão para Exército Cerca de 1.400 armas que foram entregues voluntariamente durante a Campanha do Desarmamento 2010 em São Paulo serão doadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana ao Exército brasileiro. O ato simbólico da entrega do armamento será feito na próxima segunda-feira, 7, no Edifício Matarazzo, na região central da cidade.