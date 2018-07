Armazém da Agrovia ainda requer trabalho dos bombeiros Bombeiros ainda tentam conter focos do incêndio de grandes proporções que atingiu um dos armazéns da Agrovia Brasil, na estação de transbordo rodoferroviário (porto seco) de Santa Adélia, no interior de São Paulo. São mais de 70 horas de combate desde o início do incêndio, na sexta-feira, 25.