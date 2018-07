Armstrong deixa cargo em fundação de caridade; Nike acaba patrocínio Lance Armstrong renunciou ao cargo de presidente do conselho da fundação de caridade que ele criou, a Livestrong, depois que autoridades antidoping dos EUA divulgaram um relatório devastador detalhando o uso de doping para melhorar a performance do ciclista, que por anos foi um dos melhores do mundo, anunciou a fundação nesta quarta-feira.