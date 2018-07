Armstrong participará da Volta da França, diz revista O ciclista Lance Armstrong abandonará a aposentadoria e participará da edição de 2009 da Volta da França, torneio que venceu sete vezes, afirmou na segunda-feira a revista especializada VeloNews. Segundo a VeloNews, Armstrong, 36, competiria na Volta de Amgen (na Califórnia), na Paris-Nice, na Volta da Geórgia, na Dauphine-Libere e na Volta da França. A revista, que publicou essas informações em seu site (www.velownews.com), não identificou a fonte delas. A VeloNews afirmou que um artigo exclusivo a respeito dos planos do ciclista deve ser publicado na edição deste mês da revista Vanity Fair. Armstrong competiria pela equipe Astana e não receberia nenhum salário ou bônus, afirmou a VeloNews. O representante do ciclista, Mark Higgins, não respondeu ainda aos telefonemas da reportagem. Já o manager da Astana, Johan Bruyneel, minimizou as informações. "Acho que são apenas rumores, nada mais que isso." Armstrong venceu a Volta da França, a corrida de ciclismo mais famosa do mundo, por sete vezes consecutivas, entre 1999 e 2005, batendo um recorde.