Arnaud Rodrigues recebe últimas homenagens no TO

Durante todo o dia, políticos, desportistas, artistas e populares acompanharam o velório do artista, no saguão da Câmara de Vereadores. No início da tarde, um grupo de cantores regionais homenageou Arnaud Rodrigues, cantando composições que marcaram sua carreira.

O artista veio para o Tocantins em 1999. Por ser fanático por futebol, chegou a dirigir o principal time profissional do Estado, o Palmas Futebol e Regatas, em 2004. Sob sua direção, o Palmas ficou entre os oito melhores da Copa do Brasil.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos Araguaia-Tocantins continuam as buscas ao funcionário público Francisco Ribeiro da Silva, o Kiko, de 40 anos. Ele conduzia a embarcação no momento do acidente. Apesar de já terem localizado pertences do grupo espalhados pela área próxima ao local do naufrágio, as equipes ainda não têm pistas de Ribeiro, nem do barco.